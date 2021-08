O cringe é pop: filmes dos anos 90 ganham versões para a Geração Z

Os integrantes da dita Geração Z — formada por aqueles nascidos entre 1995 e 2010 — nem tinham chegado ao mundo, ou ainda usavam fraldas, quando os cinemas foram tomados por filmes de terror como o pop Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 1997. A trama seguia uma linha em alta na época, a exemplo da saga Pânico: adolescentes descolados perseguidos por um perigoso assassino. O entretenimento dos “cringes”, termo que tomou as redes recentemente para ironizar os gostos dos millennials trintões, quem diria, voltou à tona, resgatado pelos algoritmos do streaming.

Recentemente, a Netflix usou seus dados de audiência para produzir exatamente o que o público queria ver e obteve, como resultado, a trilogia Rua do Medo. Os filmes prestam homenagens a grandes clássicos do terror slasher somados a referências da década de 90 — seja através de músicas como Creep, do Radiohead, ou da própria história que acompanha a caçada aos jovens desavisados por um assassino em série. O Amazon Prime Video, em breve, também entrará nesta seara. O longa Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, vai ser vertido em série pela plataforma, com estreia marcada para o dia 15 de outubro.

Para além do gênero de terror, a comédia romântica é outro prolífico filão que vai entrar no pacote de apostas dos canais on-line. O filme de 1999 Ela É Demais chegará repaginado nesta sexta-feira, 27, na Netflix. A produção original, estrelada pelo bonitão da época Freddie Prinze Jr. (que também atuou em Eu Sei o que Vocês Fizeram), segue o clichê do garoto popular da escola que se interessa pela nerd — mas, antes, ele tenta transformá-la na rainha do baile mudando aos poucos o jeito dela se vestir e agir. A premissa deveras politicamente incorreta para os dias de hoje foi adaptada para agradar a nova geração: os papéis foram invertidos, e o alvo da transformação, encabeçada por uma influenciadora digital, será um menino antissocial.

Aliado ao poder da nostalgia, que atrai adultos familiarizados com a história, e o desejo de conquistar os jovens de hoje com toques de modernidade, os anos 90, pelo jeito, vão durar muito mais que o esperado.