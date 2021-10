Na rota de ‘Diana’, confira 3 musicais biográficos para ver em casa

Após baixar as cortinas por mais de um ano, em decorrência da pandemia, a Broadway retomou recentemente suas atividades. Seguindo a estratégia dos filmes que iriam para o cinema e acabaram nas plataformas de streaming, enquanto os cinemas estavam fechados, os produtores de Diana: O Musical, sobre a princesa Diana, optaram por lançar a peça na Netflix na sexta-feira, 1, antes da estreia nos palcos nova-iorquinos, em dezembro. Confira a seguir três outros musicais biográficos que podem ser vistos no conforto do lar:

Hamilton

Onde assistir: Disney+

Parte do hall de musicais mais importantes da década, a obra-prima de Lin Manuel-Miranda, Hamilton, ultrapassou as fronteiras do palcos da Broadway e hoje conquistou o mundo através do streaming. O filme, que é a gravação de uma das encenações da peça, conta a história real de Alexander Hamilton, um imigrante caribenho que desembarca em terras americanas e logo se torna peça-chave para a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Com 46 canções, o espetáculo tem como um de seus grandes destaques o fato de desapropriar a história dos Estados Unidos dos aristocratas brancos para colocar como protagonistas pessoas negras e latinas, que compõem a maior parte do elenco.

Evita

Onde assistir: Oldflix

Diferentemente de Hamilton, que é uma gravação das encenações de palco, a peça musical de sucesso da Broadway Evita ganhou uma adaptação para as telas do cinema. Baseado no espetáculo de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, a história acompanha a vida e a trajetória de Eva Perón (vivida por ninguém menos que Madonna) que se tornou a primeira-dama mais popular da América Latina em 1946 quando seu marido, Juan Perón, assumiu a presidência da Argentina.

Rocketman

Onde assistir: Disponível para aluguel no Apple TV+

A história de como o jovem tímido Reginald Dwight se tornou Elton John, um dos maiores nomes da música da pop, é contada através de grandes números musicais em Rocketman. Protagonizado por Taron Egerton, o filme narra desde a infância difícil do astro da música seus relacionamentos com o compositor Bernie Taupin (Jamie Bell) e o empresário John Reid (Richard Madden). O longa estreou no Festival de Cannes em 2019 e recebeu grandes elogios da crítica, especialmente para a atuação de Egerton como Elton John, e ao seu visual estonteante.