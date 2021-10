Na contramão da Netflix, plataformas apostam na força dos clássicos

Se um espectador nostálgico digitar Casablanca (1942) na barra de buscas da Netflix levará um banho de água fria: mesmo reconhecendo a existência do longa, a gigante do streaming oferecerá apenas títulos relacionados. Embora novas produções entrem e saiam mensalmente do catálogo, uma estratégia mercadológica rege boa parte do comportamento da empresa: em vez de investir em onerosos direitos de exibição de produções antigas, a Netflix opta por destinar recursos a séries e filmes originais, como os sucessos de audiência Round 6 e Os 7 de Chicago. Para muitos dos 17 milhões de assinantes brasileiros da plataforma, tal modelo é um atrativo; para tantos outros, em especial amantes de clássicos, ou interessados em descobri-los, uma desvantagem enorme.

O desembarque maciço de novas plataformas de streaming nos últimos dois anos virou esse jogo. Star+, Paramount+, HBOMax, Globoplay e Telecine trouxeram consigo títulos antigos de suas marcas, reforçando os catálogos com exemplares que vão de Hitchcock e Charlie Chaplin até outros dignos do selo Sessão da Tarde, como Duro de Matar. VEJA selecionou alguns clássicos em destaque nas principais plataformas disponíveis no Brasil. Confira abaixo:

A diversão pop do Star+

Disponível no Brasil há pouco mais de um mês, a plataforma de entretenimento adulto da Walt Disney Company agrada a gregos e troianos pela diversidade de longas velhotes no catálogo. Além de Duro de Matar, é lá que estão as franquias Planeta dos Macacos e De Volta Para o Futuro. Aos românticos, Uma Linda Mulher (1990) e Dirty Dancing (1987) são boas opções. O canal é casa de outros títulos com cara de Sessão da Tarde, como as franquias Alien e Caça-Fantasmas, os longas ET – O Extraterrestre (1982), Carruagens de Fogo (1981), entre outros.

HBO Max traz clássicos que marcaram a história do cinema

O canal que une HBO, Warner e parte do catálogo da MGM é rico em clássicos incontornáveis da história do cinema. Estão por lá O Mágico de Oz (1939), King Kong (1933), Cidadão Kane (1941), Casablanca (1942), Cantando na Chuva (1952), 2001 – Uma Odisseia no Espaço (1968), entre outros. Quem curte uma boa trama de gato-e-rato pode apostar em Bonnie & Clyde (1967) e Disque M para Matar (1954), de Alfred Hitchcock – aliás, outros longas do aclamado cineasta, como Pacto Sinistro (1951), A Tortura do Silêncio (1953) e Intriga Internacional (1959) também estão presentes, embora Psicose (1960) esteja apenas no Telecine. Para ver (e rever), a HBO Max também oferece os aclamados Ben-Hur (1959), Laranja Mecânica (1971), Um Dia de Cão (1975) e Todos os Homens do Presidente (1976).

Continua após a publicidade

Amazon Prime Video, do faroeste ao Oscar

Lar de pérolas do cinemão hollywoodiano, o estúdio Metro-Goldwyn-Mayer, o MGM, em maio, foi oficialmente adquirido pela Amazon. Até integrar de vez o catálogo do Prime Video, com quase 4.000 títulos, o estúdio já oferece um aperitivo do que vem por aí. O canal é rico em faroestes, como Rio Vermelho (1948), Sete Homens e Um Destino (1960), Três Homens em Conflito (1966) e Era Uma Vez na América (1985); e traz ainda diversos dramas que fizeram sucesso no Oscar, como o musical Amor Sublime Amor (1961), Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) e Quanto Mais Quente Melhor (1959), comédia com Marilyn Monroe. Outro destaque é No Calor da Noite (1957), longa com Sidney Poitier, que se tornou o primeiro título com um protagonista negro a ganhar o Oscar de melhor filme.

Telecine, de Charlie Chaplin à Nouvelle Vague

O catálogo do Telecine Play é um dos mais completos no quesito clássicos. O espectro vai de Tempos Modernos (1936), de Charlie Chaplin, e O Bebê de Rosemary (1963) a O Iluminado (1980) e A Escolha de Sofia (1983), além de alguns dispersos em outras plataformas, como Amor, Sublime Amor (1961) e Tubarão (1975). Há ainda joias do faroeste americano e longas oscarizados, como Três Homens em Conflito (1966) e Crepúsculo dos Deuses (1950). Seu diferencial está na massiva presença de filmes europeus, com medalhões da Nouvelle Vague, caso de O Demônio das Onze Horas (1965), passando por títulos assinados pelo sueco Ingmar Bergman até a popular cineasta belga Agnès Varda.

Globoplay e a história do cinema nacional

O Globoplay brilha na seleção de longas brasileiros antigos. A década de 60 é bem coberta, com títulos indo de O Pagador de Promessas (1962) e Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) a Todas as Mulheres do Mundo (1966). O Beijo no Asfalto (1983), com Tarcísio Meira, e Eles Não Usam Black-Tie (1981), com Fernanda Montenegro, são alguns dos representantes dos anos 80. Clássicos inspirados na literatura nacional, como Macunaíma (1969) e Memórias do Cárcere (1984), também estão presentes.