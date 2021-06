Internado, Faustão será substituído por Tiago Leifert

A Globo divulgou nesta quinta-feira, 10, que Tiago Leifert vai substituir o apresentador Fausto Silva no domingo, 13, no Domingão do Faustão. Segundo a emissora, Fausto, de 71 anos, se recupera de uma infecção urinária. Ele está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo e deve ficar lá sob observação até sábado, 12.

No começo deste ano, rumores diziam que Faustão tinha sido internado por complicações da Covid-19, informação desmentida pela Globo. Em março, visivelmente mais magro, o apresentador disse no ar que tinha perdido 26 quilos após tratar um edema linfático na perna.

Há 32 anos no casting da Globo, Faustão anunciou que deixará a emissora no final de 2021, quando vence seu contrato. O apresentador era dono do maior salário da Globo, com valor estimado entre 4 e 5 milhões mensais, incluindo participação em publicidade. Sua saída estaria ligada a uma negociação de redução de gastos da empresa que tentou renegociar com ele um novo programa.

A expectativa é que, no próximo ano, Fausto Silva tenha um programa dominical na Band.