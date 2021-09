Impecáveis, as 5 minisséries indicadas ao Emmy atestam boa fase do formato

Entre a profusão de plataformas de streaming e a quantidade imensa de novas (e velhas) séries de TV, o formato das minisséries – tramas curtas, com apenas uma temporada – se mostram cada vez mais uma aposta certeira não só para o público, como também para seu elenco e direção. Isso porque o formado enxuto, com começo, meio e fim, atrai o espectador sem tempo para se comprometer com tramas longas, e também atores e diretores renomados, muitas vezes vindos de Hollywood, com agendas concorridíssimas.

Os indicados ao Emmy 2021, na categoria série limitada (ou minissérie) atestam a popularidade e qualidade do formato. Os cinco indicados são excelentes produções, que farão deste o prêmio mais concorrido da festa, que acontece no domingo, 19, e será exibido pelo canal TNT.

Confira abaixo quais são os indicados e onde assisti-los:

Onde: Netflix

Número de episódios: sete

Uma das melhores e mais premiadas séries do ano passado, a trama sobre a vida de uma brilhante enxadrista (vivida por Anya Taylor-Joy), que enfrenta problemas com vícios, está entre as mais indicadas ao Emmy deste ano. A produção, sucesso de audiência na plataforma de streaming, cravou um lugar de respeito para o roteirista Scott Frank, indicado ao Oscar pela adaptação dos filmes Logan (2017) e Irresistível Paixão (1998), entre os bons diretores de cinema e televisão – é dele também a ótima Godlesss, outra da Netflix.

Onde: HBO Max

Número de episódios: doze

Esnobada pelo Globo de Ouro, a série britânica foi uma sensação mundial no ano passado, por seu roteiro inusitado e elenco jovem com uma química incontestável. Criação da roteirista e atriz Michaela Coel, também protagonista da história, a atração segue o processo de superação dessa personagem após um abuso sexual. O trauma, por vezes tratado por ela com um inesperado tom de humor, acompanha os dilemas de seus amigos, um grupo de millennials em busca de um lugar de paz e felicidade nas relações pessoais e na profissão.

Continua após a publicidade

Onde: HBO Max

Número de episódios: sete

Já aclamada como uma das melhores séries lançadas em 2021, a trama do gênero whodunnit (quem foi?), que busca descobrir quem é o assassino, traz Kate Winslet como a protagonista Mare Sheehan, uma detetive de uma pacata cidade americana. O desaparecimento de uma adolescente, somado ao assassinato de outra, desencadeia uma caçada para descobrir o culpado – enquanto, ao mesmo tempo, a vida pessoal de Mare e das pessoas ao seu redor apresentam tramas paralelas, recorte tão importante quanto o mote principal do roteiro.

Onde: Amazon Prime Video

Número de episódios: dez

Baseada no livro de mesmo nome, do autor Colson Whitehead, vencedor de dois Pulitzer, a minissérie é dirigida pelo excelente Barry Jenkins, oscarizado pelo filme Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016). A história acompanha Cora (Thuso Mbedu), uma escrava fugitiva que se vale de uma linha de trem subterrânea criada por abolicionistas americanos. O trem é uma criação da fantasia do autor baseada em uma rede de fuga real, mas na superfície, que levava o mesmo nome. Um drama histórico de visual deslumbrante e roteiro afiado.

Onde: Disney+

Número de episódios: nove

Primeira minissérie da Marvel que explora com mais detalhes a jornada dos heróis do cinema na TV, WandaVision surpreendeu ao apostar em um formato completamente diferente de quem está acostumado aos filmes dos Vingadores. Com Elizabeth Olsen e Paul Bettany, a história traz episódios com estéticas diferentes, que transitam pela história da TV americana, desde as sitcoms de casais felizes nos anos 50 até o humor irônico de um Modern Family nos anos 2000. Aos poucos, as explicações sobre esse mundo estranho, protagonizado por Wanda Maximoff (Elizabeth) e Visão (Bettany), vão se revelando, culminando num final de muita emoção.