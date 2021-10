‘Grey’s Anatomy’ traz de volta personagens antigos e acena para o fim

Quando Grey’s Anatomy estreou seu primeiro episódio na emissora americana ABC, em 2005, a Netflix ainda vendia DVDs e séries internacionais chegavam ao Brasil pela televisão — meses após sua exibição nos Estados Unidos. De lá para cá, o mundo foi dominado pelo streaming, que mexeu com toda a lógica de produção e exibição dos conteúdos de TV. Entre tantas mudanças, a indústria se surpreende com o fenômeno pop da série médica que, mesmo em um oceano de opções a um clique de distância, continua em alta na TV e ainda se tornou uma das mais assistidas das plataformas de streaming.

Não à toa, recentemente, Grey’s Anatomy lançou sua 18ª temporada — poucos dias depois que a 17ª chegou às plataformas on-line daqui. Mesmo pulverizado entre Netflix, Amazon Prime Video e Star+, o programa entrou para os mais assistidos de todos eles. O sucesso prolongado, porém, não significa que a série vá durar para sempre. No mês passado, Ellen Pompeo afirmou que o fim de Grey’s Anatomy “está próximo”.

A temporada final ainda não foi anunciada, mas o clima de despedida já começa a se revelar com o retorno de nomes antigos do elenco em participações especiais. Ao contrário de Ellen, que segue firme e forte até hoje na trama — sobrevivendo a tiroteios, queda de avião, afogamento e, recentemente, à Covid-19 — muitos outros personagens não tiveram a mesma sorte, e morreram cedo ou partiram para novas aventuras.

No ano passado, Grey’s Anatomy renovou sua relevância ao retratar a luta dos profissionais de saúde contra a pandemia. Com Meredith entubada, vários rostos que marcaram a produção voltaram nos delírios da protagonista. Foram eles seu marido Derek Shepherd (Patrick Dempsey), o primeiro amigo de residência George O’Malley (T. R. Knight), a irmã Lexie Grey (Chyler Leigh) e o amigo bonitão Mark Sloan (Erick Dane). Na ocasião, a showrunner Krista Vernoff, que assumiu o posto desde a ida de Shonda Rhimes, criadora da série, para a Netflix, chegou a dizer que idealizou o último episódio da 17ª temporada de forma que ele funcionasse também como um desfecho geral, caso a produção não retornasse. Resiliente, ela voltou… e trouxe ainda mais uma velha conhecida, a médica Addison Montgomery (Kate Walsh).

Ex-esposa do garanhão Derek Shepherd (Patrick Dempsey), Addison protagonizou um triângulo amoroso com Meredith e Derek nas primeiras temporadas da produção. A entrada triunfal da médica no hospital veio acompanhada do fatídico cumprimento à Meredith: “Você deve ser a interna que está transando com o meu marido”. Talentosa e imponente, a ruiva caiu tanto nas graças do público que ganhou sua própria série derivada, Privacte Practice, no ar por seis temporadas. Não foi surpresa, portanto, que a internet tenha ficado em clima de festa quando Kate Walsh anunciou em um vídeo engraçadinho no TikTok (sempre ele) que retornaria na 18ª temporada. A euforia cresceu ainda mais com as primeiras cenas do retorno, em que Addison aparece fazendo referência à frase de sua estreia no cenário hospitalar anos antes, exalando nostalgia.

A nova fase da produção só chega ao Brasil depois de finalizada nos Estados Unidos, no próximo ano, o que não impediu os fãs de conferirem as cenas do episódio da última semana, que já circula ilegalmente na internet e confirma o potencial de Addison de revitalizar a trama. “Por anos e anos, não houve uma entrevista que eu fiz em que alguém não dissesse, ‘Os fãs estão se perguntando, você vai voltar para Grey’s?’ E então eu voltei”, disse Kate à Variety. A atriz, porém, tem outros compromissos profissionais, e só gravou dois episódios, mas não descarta nada. “Ninguém sabe o que o futuro reserva … mas, por enquanto, é isso que temos planejado: Addison aparece e veremos o que acontece, o que transpira daí.” Se der certo, ela deve estar entre os últimos que apagarão a luz ao sair do hospital.