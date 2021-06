Globo antecipa saída de Faustão e Leifert assume tardes de domingo

A Globo anunciou nesta quinta-feira, 17, que o canal optou, por “razões estratégicas e internas”, antecipar a saída de Fausto Silva da emissora, onde ele apresenta o Domingão do Faustão. Substituto do apresentador no último domingo, 13, por uma emergência médica de Faustão, Tiago Leifert vai comandar as tardes de domingo da emissora até o lançamento do novo projeto com Luciano Huck.

Como sugerido no comunicado, a emissora não explicou os motivos para a antecipação. Há 32 anos no casting da Globo, Faustão anunciou que deixaria a emissora no final de 2021, quando se encerraria seu contrato. O apresentador era dono do maior salário da Globo, com valor estimado entre 4 e 5 milhões mensais, incluindo participação em publicidade. Sua saída estaria ligada a uma negociação de redução de gastos da empresa que tentou renegociar com ele um novo programa. A expectativa é que Fausto Silva tenha um programa dominical na Band — que seria lançado no ano que vem, mas, agora, pode ser adiantado.

A decisão da emissora, que afirma ter sido tomada em concordância com Faustão, vem logo após Luciano Huck afirmar que será o substituto do apresentador nas tardes de domingo. Ao renovar o contrato com a emissora, Huck abriu mão de sua carreira política, um rumor que, há anos, o colocava entre os possíveis candidatos à Presidência do Brasil.

No domingo passado, Leifert assumiu o microfone do Domingão já que Fausto Silva havia sido internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com uma infecção urinária. O apresentador do Big Brother Brasil conquistou elogios por sua atuação no tradicional palco do programa e ainda ficou à frente na audiência contra o concorrente SBT, que transmitiu no mesmo horário a Copa América.

No começo deste ano, rumores diziam que Faustão tinha sido internado por complicações da Covid-19, informação desmentida pela Globo. Em março, visivelmente mais magro, o apresentador disse no ar que tinha perdido 26 quilos após tratar um edema linfático na perna.