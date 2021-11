Fim de ‘Narcos’ e doc dos Beatles: o que ver no streaming em novembro

Narcos: México – 3ª temporada

Onde: Netflix

A trama que vê o cabuloso comércio ilegal de drogas no México chega ao fim no dia 5 deste mês. Na terceira e última leva de episódios, a série é transportada aos anos 1990, época em que o império do protagonista Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna) é desmantelado. A queda do líder do Cartel de Guadalajara marca a chegada de outros chefes do crime, expondo, assim, a rede globalizada do tráfico de narcóticos.

Alerta Vermelho

Onde: Netflix



A Interpol emite um alerta, e John Hartley (Dwayne Johnson) parte para capturar “O Bispo” (Gal Gadot), a mais bem-sucedida (e mais procurada) ladra de obras de arte do mundo. O melhor agente do FBI só não esperava ter que se unir ao ex-melhor golpista da história, Nolan Booth (Ryan Reynolds), para conseguir tirar a ousada empreitada do papel. Com estreia marcada para 12 de novembro, Alerta Vermelho é considerada a mais cara produção da Netflix, beirando a bagatela de 200 milhões de dólares.

Dopesick

Onde: Star+

Produzida e protagonizada por Michael Keaton, a minissérie de oito episódios destrincha a luta dos Estados Unidos contra o vício em opioides, considerada a atual grande epidemia de drogas em solo americano. O drama vê como a farmacêutica Purude Pharma promoveu o OxyContin, um analgésico altamente viciante considerado o responsável pela morte de meio milhão de pessoas por overdose. Inspirada no best-seller de Beth Macy, a produção chega ao Star+ em 12 de novembro.

A Roda do Tempo

Onde: Amazon Prime Video

Considerada a resposta do Amazon Prime Video ao sucesso The Witcher, da Netflix, a trama é inspirada na homônima saga de livros de fantasia de Robert Jordan. Nela, Rosamund Pike é Moiraine Demodred, uma feiticeira da poderosa organização feminina Aes Sedai que, ao chegar na cidade Dois Rios, embarca em uma jornada com cinco jovens – e um deles foi profetizado como o “Dragão Renascido”, capaz de salvar ou destruir a humanidade. Os três primeiros episódios de A Roda do Tempo chegam ao catálogo em 19 de novembro.

The Beatles: Get Back

Onde: Disney+

Dividido em três partes de duas horas cada, o aguardado documentário dos Beatles deve chegar ao Disney+ em 25, 26 e 27 de novembro. Get Back, dirigido por Peter Jackson, é uma compilação de 56 horas de filmagens feitas por Michael Lindsay-Hogg em 1969, e de outras 150 horas de gravação de áudio inéditas das sessões do álbum Let It Be. Com cores originais e shows na íntegra, o resultado chegou a surpreender até o próprio Paul McCartney.

Annette

Onde: MUBI

Vencedor de melhor direção no Festival de Cannes, o longa de Leos Carax acompanha Henry (Adam Driver), um comediante de stand-up, e Ann (Marion Cotillard), uma renomada cantora de ópera internacional, como um casal aparentemente perfeito. São felizes, charmosos e saudáveis na glamourosa Los Angeles – isto é, até o nascimento da filha Annette, dona de dons misteriosos, virar a vida deles de cabeça para baixo. O filme chega à plataforma MUBI em 26 de novembro.