Filmes na Netflix e ‘Sex and The City’: o que ver no streaming em dezembro

Insânia

Onde: Star+

Primeira produção nacional da plataforma, com estreia prevista para o dia 1, Insânia é um thriller psicológico que traz Carol Castro no papel de Paula, uma policial científica que é internada em uma misteriosa clínica psiquiátrica após uma tragédia familiar. Durante sua estadia, ela investiga os motivos de sua reclusão e embarca em uma viagem perigosa de conspirações.

Harlem

Onde: Amazon Prime Video

Nova comédia do Amazon Prime Video, que estreia no dia 2, a série acompanha um grupo de quatro amigas negras que vivem no Harlem, o centro da cultura afro nos Estados Unidos. Com o quarteto principal formado por Meagan Good, Jerrie Johnson , Grace Byers e Shoniqua Shandai, a produção ainda conta com a participação ilustre de Whoopi Goldberg.

Marighella

Onde: Globoplay

O controverso filme de Waner Moura sobre o líder guerrilheiro Carlos Marighella, que demorou anos para estrear nos cinemas, estará disponível para os assinantes da Globoplay a partir do dia 4. O filme foi a melhor bilheteria nacional de 2021 nos cinemas. Seu Jorge está no elenco e interpreta Marighella.

And Just like That

Onde: HBO Max

Aguardado revival de Sex and the City, a produção do HBO Max acompanhará Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis) lidando com a vida aos 50 anos, um ambiente completamente diferente da juventude de outrora. A estreia está prevista para o dia 9.

Filmes Badalados da Netflix

A Netflix chega ao último mês do ano com o pé na porta, aterrizando na plataforma uma série de lançamentos de elenco badalado e com altas expectativas na temporada de premiações. Entre os destaques inclui-se a adaptação do livro de Elena Ferrante A Filha Perdida, de Maggie Gyllenhaal, que rendeu a estreante o título de melhor roteiro no Festival de Veneza; o sensível A Mão de Deus, do oscarizado Paolo Sorrentino, e o faroeste Ataque dos Cães, que rendeu à cineasta Jane Campion a estatueta de melhor direção em Veneza.

Ataque dos Cães – 01/12

Imperdoável – 10/12

A Mão de Deus – 15/12

Não Olhe Para Cima – 24/12

A Filha Perdida – 31/12