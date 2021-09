Emmy 2021: Onde assistir aos principais vencedores da premiação

A 73ª edição do Emmy, que aconteceu neste domingo, 19, coroou a Netflix como a maior vencedora em número de troféus da noite. Seu carro-chefe foi a quarta temporada de The Crown, que arrebanhou o principal prêmio da noite, de melhor série de drama, assim como todas as categorias de atuação dramáticas. Outro título que chamou a atenção foi Ted Lasso, trama cômica da Apple TV+, que levou sete estatuetas — bastante merecidas. Confira a seguir onde assistir aos principais vencedores nas plataformas de streaming:

O Gambito da Rainha

Vencedor nas categorias: Melhor minissérie e direção em minissérie

Onde assistir: Netflix

The Crown

Vencedor nas categorias: Melhor série de drama, melhor ator (Josh O’Connor), melhor atriz (Olivia Colman), atriz coadjuvante (Gillian Anderson), ator coadjuvante (Tobias Menzies), direção e roteiro em série de drama.

Onde assistir: Netflix

Ted Lasso

Vencedor nas categorias: Melhor série de comédia, melhor ator cômico (Jason Sudeikis), atriz coadjuvante (Hannah Waddingham) e ator coadjuvante (Brett Goldstein).

Onde assistir: Apple TV+

Hacks

Vencedor nas categorias: Melhor atriz em série de comédia (Jean Smart), melhor direção e roteiro em série cômica.

Onde assistir: HBO Max

Mare of Easttown

Vencedor nas categorias: Melhor atriz em minissérie (Kate Winslet), atriz coadjuvante (Julianne Nicholson) e ator coadjuvante (Evan Peters).

Onde assistir: HBO Max

I May Destroy You

Vencedor nas categorias: Melhor roteiro em minissérie

Onde assistir: HBO Max

Halston

Vencedor nas categorias: Melhor ator em minissérie (Ewan McGregor)

Onde assistir: Netflix