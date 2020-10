Dia das Crianças ou Halloween? 6 filmes de ‘terror’ para os pequenos

Celebrado no dia 12 de outubro, próxima segunda-feira, o Dia das Crianças coincide com o mês da popular festa do Halloween. Com a pandemia, as celebrações típicas de ambas as datas terão de se adaptar ao momento em que escolas estão fechadas e viagens típicas do feriado prolongado alteradas. Para entreter os pequenos em casa — e provocar sustos inofensivos — equipe de VEJA selecionou seis filmes que passeiam entre o terror e as travessuras e vão divertir toda a família. Confira:

A Noiva Cadáver

Onde assistir: Netflix

Às vésperas de seu casamento com a bela Victoria Everglot, o jovem Victor Van Dorst acaba em um matrimônio acidental com uma noiva-cadáver, que prontamente o leva para conhecer os (des)encantos da terra dos mortos, enquanto ele tenta, sem sucesso, voltar para a sua amada. Passado algum tempo no submundo, Victor descobre que, por mais estranho que pareça, o local habitado por esqueletos e almas penadas é mais divertido do que o seu próprio, e embrenha-se em aventuras ao lado da noiva morta. Para completar o combo, muita música e dança embalam a história que, ao melhor estilo de Tim Burton, é tão bizarra quanto divertida – e uma ótima pedida para fazer a criançada pular de susto sem traumatizá-las para sempre.

A Casa Monstro

Onde Assistir: HBOGo

DJ é um garoto pré-adolescente fascinado pela casa do outro lado da rua, que tem fama de dar sumiço a tudo o que acaba em seu quintal. Convencido de que há algo de errado, ele e o amigo Chowder passam a vigiar o ranzinza Epaminondas, dono da residência, até que flagram a temida casa tentando devorar (literalmente) uma colega de classe, Jenny. Desacreditados pelos adultos a quem tentam alertar, o trio troca a famosa jornada por doces no Halloween por uma aventura mais arriscada: entrar na casa monstro e descobrir seu segredo, antes que ela coloque todas as crianças do bairro em perigo. Um clássico do terror infantil lançado em 2006, A Casa Monstro tem clima de suspense que causa arrepios — e pode arrancar algumas lágrimas no final (sem spoiler!).

Goosebumps

Onde assistir: Netflix

Ao se mudar para uma cidade do interior americano, Zach (Dylan Minnette) conhece Hannah (Odeya Rush), uma linda garota que, aparentemente, vive aprisionada pelo pai. Na tentativa de encarnar o super-herói e salvar a menina do cativeiro, Zach entra na casa e se evolve em uma verdadeira confusão: Hannah, na verdade, é filha do famoso escritor R.L Stine (Jack Black) – que existe na vida real e já vendeu mais de 400 milhões de livros da série de terror infantil Goosebumps. No filme, Stine mantém a casa fechada porque os monstros de suas histórias são reais, e vivem presos nos livro. Acidentalmente, Zach libera as criaturas, e o grupo se envolve em altas aventuras para capturar os monstros e salvar a cidade.

A Família Addams

Onde Assistir: Telecine

Continua após a publicidade

Clássico dos anos 90 que imortalizou personagens como Mortícia e Wandinha, A Família Addams ganhou uma versão em animação em 2019, uma escolha leve e divertida, embora ainda um pouquinho assustadora. Na história, a excêntrica família, que nutre uma estranha atração por tudo o que é macabro, vê-se ameaçada por Margaux Needler, uma mulher que moldou toda a cidade a seu gosto: alegre, impecavelmente limpa e toda colorida, o oposto de tudo o que é a mansão dos Addams — um antigo manicômio mal-assombrado que “atrapalha” a paisagem do local. No novo cenário, a família tenta se misturar à população, mas o jeito “diferentão” de viver não é bem aceito pelos vizinhos. O filme então se transforma em uma ode à aceitação e a tolerância.

Gasparzinho, o Fantasminha Camarada

Onde assistir: NOW

Se você topar com algum fantasma um dia, é melhor torcer para que ele seja tão legal quanto o Gaspazinho, o famoso fantasminha camarada. A história do filme, lançado no longínquo 1995, começa quando Kat (Christina Ricci, que também interpreta a Wandinha no longa original da Família Addams) muda-se para uma mansão com os pais. Como em todo terror que se preze, eles logo descobrem que a casa é mal-assombrada – ou melhor dizendo, bem-assombrada, já que os fantasminhas não fazem mal a ninguém – embora alguns sejam bem travessos. O doce protagonista se encanta por Kat, com quem desenvolve uma bela amizade.

Hotel Transilvânia

Onde assistir: Netflix e Now

Um castelo se transforma em hotel para receber monstros de férias. O dono é ninguém menos que o Drácula que, no aniversário de 118 anos da filha Mavis, o temido vampiro convida todos os amigos monstruosos para uma festa no local superescondido, onde se escondem dos seres mais temidos do mundo: os humanos. Com a chegada dos convidados, Drácula percebe que, entre lobisomens, múmias e o próprio Frankenstein, há um humano. Para piorar a situação, o rapaz logo se interessa por Mavis, coisa que não agrada o pai da moça. Mais que dar sustos, o filme transforma os personagens clássicos do horror em pura comédia. A sequência também está disponível na Netflix.