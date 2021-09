Descubra quais são as séries com os elencos mais estrelados do Emmy

Depois de uma edição remota em 2020, as celebridades da televisão e do streaming voltarão a dar o ar da graça no tapete vermelho do Emmy no próximo domingo, 19, quando acontece a 73° edição da prêmio. Vestidos em trajes de gala, os atores e atrizes são as grandes estrelas da noite, com 18 categorias exclusivamente dedicadas a eles. Se uma estatueta fosse concedida ao elenco mais estrelado, The Handmaid’s Tale sairia na frente, com 10 indicações no total. A série do Hulu é seguida de perto por The Crown, sucesso da Netflix que abocanhou 9 cadeiras entre os indicados, e pela estreante Ted Lasso, que empata com Hamilton na terceira colocação, com 7 nomes concorrendo na premiação.

Protagonizada por Elisabeth Moss, que levou a estatueta de melhor atriz em drama em 2017, a quinta temporada de The Handmaid’s Tale chegou com o pé na porta, sem economizar em seus atores. Além da protagonista, que emplacou mais uma indicação na categoria principal, a série ainda colocou quatro de suas mulheres na briga pela estatueta de melhor atriz coadjuvante: Madeline Brewer (Janine), Ann Dowd (tia Lydia), Samira Wiley (Moira), e a fenomenal Yvonne Strahovski, que disputa o posto com a complexa Serena Joy. Das quatro vagas remascentes na categoria, três delas ficaram com The Crown –– muito bem representada por Gillian Anderson, que brilhou na pele de Margareth Thatcher, Helena Bonham Carter, como a Princesa Margaret, e Emerald Fennell, que deu vida a Camilla Parker Bowles, a impopular amante — e hoje esposa — do príncipe Charles.

Apesar de The Crown ficar em segundo na listagem geral, a série da Netflix conseguiu uma proeza não compartilhada pela líder: emplacou dois nomes na disputa pelo título de melhor atriz em série de drama — a sempre presente Olivia Colman, na pele da Rainha Elizabeth II, e Emma Corrin, a favorita da noite, que elevou o sarrafo com uma atuação impecável da Princesa Diana. O musical Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, foi a única produção que também conseguiu colocar dois atores na categoria principal. Além do próprio Miranda, Leslie Odom Jr. também disputa o título de melhor ator em série limitada ou filme para a TV.

No último lugar do pódio, mas não com menos créditos, a estreante Ted Lasso bateu de frente com a já veterana The Handmaid’s Tale e também encaixou quatro nomes em uma única categoria: a de ator coadjuvante em comédia, que conta com Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed e Jeremy Swift na disputa. Além deles, Juno Temple e Hannah Waddingham concorrem ao posto de atriz coadjuvante em série de comédia, e o protagonista Jason Sudeikis é um forte candidato a levar a estatueta de melhor ator cômico com o técnico de futebol atrapalhado que dá nome à produção.