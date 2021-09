De ‘Maradona’ a ‘Succession’, confira o que ver no streaming em outubro

Succession – 3ª temporada

Onde: HBO Max

Vencedora da estatueta de melhor série dramática no Emmy de 2020, Succession é um dos grandes sucessos atuais da HBO, e estreia sua terceira e aguardada temporada no dia 17 de outubro. A nova fase da produção se passa pouco tempo depois do final da segunda, com Logan (Brian Cox) dando duro para manter suas alianças familiares, políticas e financeiras. Como já é típico da produção, a batalha familiar intensificará a tensão, deixando os ricaços à beira de uma guerra de poder.

Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado

Onde: Amazon Prime Video

Lançado originalmente em 1997, Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado foi um dos grandes sucessos do terror ao fim do milênio. Passados 24 anos, a trama foi transformada em uma série homônima pelo Amazon Prime Video. Na história, um acidente fatal na noite de formatura une um quarteto de adolescentes que mantêm segredo sobre o caso. Um ano depois, eles passam a ser perseguidos por um assassino brutal, e descobrem os podres de uma cidadezinha aparentemente pacata enquanto lutam para sobreviver. A série terá oito episódios, com os quatro primeiros lançados juntos no dia 15 de outubro, e os demais semanalmente às sextas-feiras.

YOU – 3ª temporada

Onde: Netflix

Produção popular da Netflix, a série YOU estreia sua terceira temporada no dia 15 de setembro. Lançada em 2018, a trama acompanha Joe Goldberg (Badgley), um homem aparentemente encantador que fica obcecado ao se apaixonar. Depois de Goldberg encontrar uma cara-metade tão problemática quanto ele próprio na temporada anterior, a nova fase da produção acompanhará o casamento dele e Love (Victoria Pedretti), que passam a ser parceiros no thriler de obsessão e assassinatos.

Maradona: Conquista de Um Sonho

Onde: Amazon Prime Video

Quase um ano depois da morte de Diego Maradona, em 26 de novembro de 2020, o Amazon Prime Video lança no dia 29 de outubro uma série biográfica sobre o ídolo máximo do futebol argentino – e um dos maiores nomes da história do esporte. A produção cobrirá a vida do argentino desde o início humilde em Villa Fiorito, passando pela ascensão gloriosa no Barcelona e Napoli, até o seu papel decisivo para o triunfo dos hermanos na Copa do Mundo do México, em 1986. Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomimo (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax) darão vida ao ídolo sul-americano nas diferentes fases.

Sintonia

Onde: Netflix

A primeira temporada de Sintonia fez sucesso na Netflix ao retratar a vida de três jovens da periferia de São Paulo, entre o sonho de ascender na vida com o funk, os perigos do tráfico e o refúgio na religião. Na nova fase da produção, que chega à plataforma no dia 27, Rita (Bruna Mascarenhas), Mc Doni (Jottapê) e Nando (Christian Malheiros) seguem caminhos completamente diferentes, mas seguem unidos pelo local de onde vieram e pela amizade de infância.