De Enzo Ferrari a Lewis Hamilton: confira 7 bons documentários sobre F1

Entre 2008 e 2016, a Fórmula 1 passou por maus bocados, e chegou a perder um terço da sua audiência global. De lá pra cá, o ronco dos motores ganhou combustível extra com a chegada de uma audiência mais jovem, atraída por pilotos com ares de celebridade e uma ajudinha muito bem vinda da Netflix – que tem investido pesado em produções sobre o esporte. A mais recente delas, o documentário Schumacher, chegou à plataforma na quarta-feira, 25, entregando uma narrativa saudosa da carreira do heptacampeão mundial. As plataformas concorrentes não ficaram para trás, e trataram de rechear o catálogo com produções que relembram grandes feitos do esporte, entretendo daqueles que vibraram com as vitórias de Ayrton Senna até quem sequer era nascido na época. Confira a seguir uma seleção de VEJA com sete bons títulos sobre o tema:

Drive to Survive

Onde: Netflix

Produção mais popular da seara, a série é creditada por rejuvenescer a audiência da categoria, e é ideal para quem quer saber mais sobre os pilotos em atividade, ou para iniciar novos fãs no esporte. Com três temporadas disponíveis — cada uma correspondente a um ano da competição — e outras duas confirmadas, a série entra nos bastidores da F1 e não economiza na cobertura de intrigas e desentendimentos, que não raro ganham uma dose extra de dramatização em nome da emoção. A produção ainda oferece imagens e entrevistas inéditas, e dá um gostinho dos dramas enfrentados por pilotos e equipes para se manter em uma categoria extremamente seleta (e caríssima) onde poucos têm lugar garantido.

Senna: O Brasileiro, o Herói, o Campeão

Onde: Globoplay e NOW

É difícil encontrar alguém em território brasileiro que não saiba quem foi Ayrton Senna. Sob a direção do inglês Asif Kapadia, o ídolo das pistas ganhou as telas em 2010, no documentário Senna, disponível no Globoplay. A produção narra a carreira do piloto paulistano desde os primeiros passos no Kart até o trágico acidente no GP de San Marino, em 1º de maio de 1994, quando uma violenta batida na curva Tamburello ceifou sua vida precocemente. O filme acompanha os triunfos do tricampeão e as polêmicas dos bastidores, com foco para a sua acirrada rivalidade com o francês Alain Prost, que escancarou a personalidade competitiva e o estilo agressivo de pilotagem do brasileiro — inspiração para o atual heptacampeão Lewis Hamilton.

Fernando

Onde: Amazon Prime Video

Em 2018, o bicampeão Fernando Alonso anunciou que deixaria a McLaren e se aposentaria da Fórmula 1 — plano que durou pouco, já que retornou à categoria em 2021. O espanhol, porém, não ficou parado, e seu período longe do grid foi seguido de perto pelo documentário da Amazon Prime Video. Lançada em 2020, a produção acompanha o espanhol da despedida da F1 até a sua ambiciosa jornada em competições clássicas, como as 500 milhas de Indianápolis, as 24 horas de Le Mans e a estreia em Dakar — o rally mais longo do mundo. O atleta ainda mostra seu lado humano, para além do bicampeão nas pistas, em cenas cotidianas como um Natal em família nas Astúrias.

Continua após a publicidade

McLaren: O Homem Por Trás do Volante

Onde: disponivel para aluguel no NOW e YouTube Filmes

Equipe que consagrou Ayrton Senna como tricampeão mundial, a McLaren foi fundada pelo neozelandês Bruce McLaren (1937-1970), e é uma das equipes mais tradicionais do circuito. Dirigido por Roger Donaldson, o documentário de 2017 conta a história de seu pai fundador, cobrindo dos perrengues como um jovem piloto com dificuldades financeiras até a imortalidade de seu nome, que estampa os carros laranjas da escuderia até os dias de hoje. Com imagens de arquivo de corridas e fotos do acervo pessoal da família, a produção transporta o espectador para um período em que a McLaren era mais sonho do que realidade, e ainda conta com depoimentos inéditos de nomes como Emerson Fittipaldi e Jackie Stewart.

Fangio, o Rei das Pistas

Onde: Netflix

Mais uma produção fruto do mergulho da Netflix no mundo do automobilismo, Fangio conta a história do primeiro multicampeão da categoria, o argentino Juan Manuel Fangio (1911-1995), que ganhou cinco campeonatos na primeira década de existência da Fórmula 1, entre 1950 e 1960. A marca só foi ser batida pela primeira vez em 2003, com o sexto título de Michael Schumacher, e novamente em 2019, com o hexacampeonato de Lewis Hamilton — hoje, ambos tem 7 títulos, mas Fangio segue como o terceiro maior premiado da história. No documentário da Netflix, imagens de arquivo preciosas remontam os primeiros anos da categoria, cuja história se confunde com a de Fangio. O filme ainda trás relatos de nomes importantes do automobilismo atual, como Toto Wolff, chefe da Mercedes.

Ferrari: Rumo à Imortalidade

Onde: NOW e YouTube Filmes

No mesmo ano de estreia do filme sobre o fundador da McLaren, a Ferrari, sua rival nas pistas, não ficou para trás, e disponibilizou ao público um documentário que reconstrói os primórdios da tradicional equipe iItaliana. O filme foca em um período em que a escuderia — e o próprio automobilismo — dava os seus primeiros passos, e pilotar carros em alta velocidade, muito mais do que nos dias de hoje, era um risco iminente de morte. O documentário ainda retrata a história do lendário Enzo Ferrari (1898-1988), fundador da equipe que é quase uma religião na Itália.

Brasil na Pista

Onde: Canal Brasil

Disponível no Globoplay para os assinantes do pacote de canais da plataforma, a série documental retrata em oito episódios a história da F1 a partir dos brasileiros que marcaram a categoria, trazendo depoimentos inéditos de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Rubens Barrichello e Felipe Massa. Imagens de arquivo ainda levam o espectador para uma viagem ao passado, cobrindo acontecimentos inesquecíveis para os brasileiros, como o acidente fatal de Ayrton Senna, a primeira vitória de Rubinho Barrichello e a perda do título de Massa para Lewis Hamilton na última volta do GP de Interlagos em 2008.