Criador de ‘Round 6’ garante retorno de protagonista em segunda temporada

Após o sucesso da série sul-coreana Round 6, na Netflix, o criador Hwang Dong-hyuk confirmou que uma nova temporada está a caminho. Em declaração a Associated Press, ele disse “estar no processo de planejamento”, sem dar muitos detalhes sobre o futuro da trama da Netflix.

“Houve tanta pressão, tanta demanda e tanto amor por uma segunda temporada que sinto quase como se não tivesse outra escolha”, afirmou. “Sim, realmente haverá uma segunda temporada. Está na minha cabeça agora, mas acho que é muito cedo para dizer quando e como isso vai acontecer.”

Dong-hyuk, no entanto, disse que uma coisa é certa: o protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) continuará guiando a trama. “Eu prometo que Gi-hun vai voltar e vai fazer algo pelo mundo”, completou. Embora a Netflix não tenha feito nenhum pronunciamento oficial até o momento, dificilmente a gigante do streaming recusará uma continuação. A série, sobre um jogo fatal de sobrevivência, é a de maior audiência na história da plataforma e se manteve no topo das 10 produções mais vistas por várias semanas.

Até semana passada, ela já tinha acumulado mais de três bilhões de minutos assistidos, de acordo com a Nielsen, e deve render mais de 891 milhões de dólares à Netflix, segundo documentos internos vazados para a Bloomberg. Desde a estreia em setembro, Round 6 se tornou um verdadeiro fenômeno cultural e atestou a força do soft-power sul-coreano, que também fez história no Oscar de 2020 com a vitória de Parasita, de Bong Joon-ho, na categoria de melhor filme.