Cinco clássicos para ver e rever no Disney+

O Vapor Willie

Com sete minutos de duração, o curta é a estreia de Mickey Mouse em um desenho animado, em 1928. A produção é uma adorável viagem no tempo dos primórdios da animação e da icônica cena do personagem assobiando enquanto conduz um barco, que se tornou símbolo do estúdio até os dias de hoje.

A Noviça Rebelde

O musical com status de clássico foi lançado em 1965, com Julie Andrews no papel da protagonista. Na trama, a noviça atrapalhada recebe a missão de ser governanta na casa de um viúvo pai de sete crianças. Ao fundo, detalhes ressaltam o perigoso crescimento do nazismo, na década de 30.

Mary Poppins

A babá mais famosa do cinema, também vivida aqui por Julie Andrews, tenta ajudar uma família disfuncional em Londres. Cenas de musicais de atores de carne e osso interagindo com animações foram um dos marcos trazidos pela produção.

Muppets – O Filme

A plataforma Disney+ possui diversos títulos com os populares bonecos, mas destaca-se o filme de 1979, em que o sapo Caco recebe a ajuda dos amigos para fugir de um vilão que está louco para servi-lo no jantar.

Operação Cupido

O longa de 1961, que ganharia um remake com Lindsay Lohan nos anos 90, acompanha duas gêmeas separadas no nascimento, que se encontram e armam um plano para reunir os pais. Uma adorável comédia com tom de Sessão da Tarde.