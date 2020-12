Atores com Covid-19 e humor em crise: o dramático fim de ano da Globo

O final de 2020 tornou-se um período dramático para a Rede Globo. A crise instaurada pela reestruturação no setor dos humorísticos, que levou ao fim do Zorra no último sábado, 6, foi turbinada exponencialmente com o escândalo das acusações de assédio sexual contra o ex-diretor do núcleo, Marcius Melhem. Não bastasse isso, a emissora agora vê diversos de seus atores se afastarem das novelas em andamento em razão de diagnósticos da Covid-19.

Estrela do elenco de Um Lugar ao Sol, próxima novela das 9, Marieta Severo, 74 anos, está internada há uma semana por causa da doença. Andréia Horta, de 37, que também atua no folhetim, foi afastada pelo mesmo diagnóstico. Marco Ricca, de 58, que em breve iniciaria as gravações de Um Lugar ao Sol, também foi internado e encontra-se intubado.

Giovanna Antonelli, 44 anos, foi a última a receber o teste positivo. Ela está entre os atores da próxima novela das 7, Quanto Mais Vida Melhor.

Fontes internas asseguram que a Globo fará uma nova estruturação em sua grade, como foi feito no início da pandemia, em março. Porém, a emissora nega. “Os trabalhos nos Estúdios Globo seguem cumprindo o protocolo de segurança. E continuamos acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço da Covid-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias”, diz o posicionamento enviado a VEJA pela comunicação da emissora.