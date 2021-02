Após perrengues ao gravar no ‘novo normal’, Globo retorna novelas inéditas

Interrompidas pela pandemia, em março do ano passado, as novelas da Globo deixaram um buraco na grade da emissora e na agenda de amenidades do país, sendo substituídas por reprises de folhetins antigos. O retorno das gravações, em modo lento e com novos protocolos de segurança, agora deverá mostrar, finalmente, seus frutos.

A partir do dia 1º de março, Amor de Mãe retorna para a faixa das 9. A trama de Manuela Dias, que acompanha a história de três mães vividas por Regina Casé, Taís Araujo e Adriana Esteves, vai dividir o horário com A Força do Querer, que está sendo reprisada no horário nobre. Neste período, Amor de Mãe será apresentada com uma edição especial para relembrar o público dos últimos acontecimentos da trama. A partir de 15 de março, os novos capítulos inéditos entram no ar para encerrar a história dos personagens.

Salve-se Quem Puder, da faixa das 7, outro título que teve a trama interrompida no início do ano passado, também volta em março, ainda sem um dia definido. Já a nova novela das 6, Nos Tempos do Imperador, protagonizada por Selton Mello, foi adiada e está prevista para ser lançada no segundo semestre. Em seu lugar, a Globo vai exibir o que promete ser a última reprise, a elogiada A Vida da Gente (2011-2012), que estreia no dia 1º de março.

Enquanto isso, a emissora está gravando as próximas novelas das 7 e das 9: Quanto Mais Vida Melhor e Um Lugar ao Sol. Ambas continuam sem data de estreia, mas devem ser lançadas entre abril e maio, já que a conclusão de Amor de Mãe e de Salve-se Quem Puder deverá durar pouco mais de um mês.

Gravações do novo normal – Após cinco meses paradas, as novelas Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder retomaram suas gravações em agosto com muitas adaptações nos sets. Profissionais dos bastidores exibiam um figurino digno de laboratório científico: passaram a trabalhar cobertos das cabeças aos pés com macacões brancos e máscara no rosto. Atores protagonizaram diálogos separados por divisórias de acrílico transparentes. Até as cenas românticas foram afetadas, com poucos beijos e efeitos especiais para emular a aproximação de casais. Amor de Mãe teve a seu favor a adição da pandemia na trama: pessoas de máscaras e a abundância de álcool em gel serão parte da trama. Já a comédia Salve-se Quem Puder optou por ignorar o coronavírus, apostando em seu DNA escapista. O resultado poderá ser conferido logo mais.