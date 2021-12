Andréa Beltrão brilha em ‘Um Lugar ao Sol’ ao defender o desejo feminino

Se a vida de Christian (Cauã Reymond) não anda fácil desde o início de Um Lugar ao Sol, o mesmo não se pode dizer de Rebeca (Andréa Beltrão). Apesar dos pesares, a ex-modelo vem brilhando na trama como uma mulher que se recusa a estacionar nos padrões sociais esperados de uma mãe e esposa com mais de 50 anos de idade.

Nesta semana, no folhetim, Rebeca se livrou de vez do marido canalha Tulio (Daniel Dantas) e se entregou a uma noite de prazeres com Felipe (Gabriel Leone), o rapaz mais novo que há tempos tirava seu sono. O episódio quente aconteceu três semanas após a personagem entrar na mira de críticos e também apoiadores que usaram fervorosamente as redes sociais para comentar a controversa cena em que Rebeca se masturba – algo incomum para uma novela da TV aberta. “Escrevi a cena porque mulheres também sentem prazer e desejo. Porque a sexualidade é parte da vida das mulheres, e não só dos homens”, disse a autora Lícia Manzo.

Para além das polêmicas, conta a favor de Rebeca a atuação brilhante de Andréa Beltrão – que, distante das novelas há 20 anos, voltou pronta para roubar a cena. Após semanas iniciais de audiência pífia, Um Lugar ao Sol vem atraindo mais espectadores. O elenco feminino tem uma boa participação nessa alta de popularidade – e, não à toa, está diretamente conectado à personagem de Andréa. A irmã, Bárbara (Alinne Moraes), e a filha, Cecília (Fernanda Marques), pressionam Rebeca, por serem contrárias ao relacionamento dela com Felipe. A trama reflete nestas mulheres próximas e mais jovens a mesma reação vista entre os “haters” das redes sociais. O desejo feminino continua um tabu. Assim, uma novela que apostou no clichê da troca de identidade entre irmãos gêmeos se revelou um achado ao tocar no que parecia intocável — e crescer no ibope.