‘Amor de Mãe’ chega ao fim com um pé em ‘Game of Thrones’

Entre trancos e barrancos, Amor de Mãe chega nesta sexta-feira, 9, finalmente ao seu derradeiro episódio. A trama que começou como uma ode à maternidade, encabeçada por três mães bem diferentes, Lurdes (Regina Casé), Thelma (Adriana Esteves) e Vitória (Taís Araujo), se encerra contaminada pela Covid-19 e com um pezinho na matança desordenada da incensada série Game of Thrones. Desde o início, 16 personagens do folhetim partiram desta para melhor.

Antes uma personagem da ala das mocinhas, Thelma, próximo a reta final, mirou o figurino de Carminha – a popular vilã vivida por Adriana em Avenida Brasil – e acertou em cheio no autor George R.R. Martin, conhecido por sua falta de apego aos personagens na série da HBO. De um dia para o outro, com o intuito de proteger a informação de que seu filho, Danilo (Chay Suede), na verdade, é o filho roubado de Lurdes, Thelma mentiu, sequestrou e matou duas pessoas – entre elas a melhor amiga – de forma inescrupulosa. Uma saída da criadora, Manuela Dias, para tirar a novela do marasmo no retorno após meses fora do ar por causa da pandemia.

Além das maldades de Thelma, Álvaro (Irandhir Santos) encomendou a morte de três personagens como queima de arquivo: Estela (Letícia Lima), Marconi (Douglas Silva) e Lucas (Nando Brandão) foram assassinados em atentados com arma de fogo. Vale lembrar também do envenenamento de Belizário (Tuca Andrada), um ato vingativo de Penha (Clarissa Pinheiro) e Leila (Arieta Corrêa).

Como uma clássica vilã de novela, Thelma terá um fim digno de folhetim mexicano. O aneurisma, diagnosticado em seu cérebro no começo da trama, será o nêmesis final da comerciante. Pelo menos, os casamentos da novela não foram cenário de banhos de sangue como em Game of Thrones. Ufa!