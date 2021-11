Além de ‘Duna’: 5 adaptações de ficção científica que deram muito certo

A lista de adaptações literárias de ficção científica que desagradaram os fãs e fizeram corar de raiva seus autores são extensas. O gênero é cheio de minúcias e conceitos extremamente complexos, portanto, não é difícil pesar na mão e jogar tudo por água abaixo. Exemplo clássico disso é a adaptação de 1984 de Duna. Dirigido por David Lynch, o filme foi um fiasco total. A começar pelas primeiras cenas, quando o enredo é explicado como em uma redação de colégio, sem nenhum propósito. Décadas depois, a história finalmente ganhou as telas de maneira positiva nas mãos do cineasta Denis Villeneuve, enterrando a adaptação malsucedida. A nova versão transforma a história de Frank Herbert em uma viagem visual estupenda que alia beleza a um enredo complexo.

A seguir, confira outras adaptações da ficção científica que deram certo:

A Chegada

Onde Assistir: Netflix e Paramount+

Outra adaptação de Denis Villeneuve, A Chegada leva para as telas o conto homônimo do americano Ted Chiang, publicado pela primeira vez no livro História da Sua Vida e Outros Contos, de 2002. Na trama, uma série de naves extraterrestres chega à Terra e causa pânico nos humanos, que desconhecem a intenção dos visitantes. Para entender por que eles estão ali, o governo americano convoca a linguista Louise Banks (Amy Adams) para decifrar uma estranha língua cujas palavras mais parecem manchas aleatórias de tinta. Os desenhos, no entanto, guardam segredos sobre o tempo, o espaço e a própria vida da Louis. Complexo e sensível, a ficção científica de Chiang mistura teor humanístico a conceitos físicos difíceis de serem costurados, mas que se encaixaram perfeitamente no estilo de cozimento lento e de visual magnífico de Villeneuve.

Fundação

Onde: Apple TV+

Vertida em série pelo streaming da Apple, Fundação é uma das histórias mais cultuadas da ficção científica, e o trabalho mais importante de Isaac Asimov, um dos mestres do gênero. Lançado originalmente em 1942, a extensa saga era considerada quase inadaptável, pois a trama narra a derrocada iminente de um império intergaláctico e a tentativa de salvá-lo, cobrindo cerca de um milênio repleto de saltos temporais e locações distintas. Nas mãos de David S. Goyer, porém, a história ganha vida com cenários impressionantes e consegue a proeza de respeitar os intrincados princípios de Asimov, como a racionalidade e o combate ao obscurantismo.

Minority Report: A Nova Lei

Onde Assistir: HBO Max, Globoplay e Telecine

Levado para as telas por Steven Spielberg, Minority Report é um clássico da ficção científica publicado pela primeira vez em 1956, pelo aclamado Phillip K. Dick. Na distopia futurística, a humanidade evolui de tal maneira que os crimes podem ser previstos e os culpados são condenados antes que possam incorram em qualquer infração. Sempre versátil em suas produções, Spielberg entrega uma adaptação aclamada pela crítica, que entretém com uma boa dose de ação, mas não sem deixar transparecer os dilemas éticos que a trama carrega.

Blade Runner 2049

Onde Assistir: HBO Max e Amazon Prime Video

Adaptado em 1982 por Ridley Scott, o livro de Philip K. Dick, Androides Sonham Com Ovelhas Elétricas?, de 1968, conta a história de uma civilização em que robôs mais fortes, ágeis e igualmente inteligentes aos humanos foram banidos da Terra depois de organizarem um motim. Quando cinco deles retornam ao planeta, um ex-policial do esquadrão de elite — Blade Runner — recebe a missão de caçá-los até a morte. Em 2017, Villeneuve filmou a continuação da história, Blade Runner 2049, arrancando elogios da crítica especializada.

2001: Uma Odisseia no Espaço

Onde assistir: HBO Max

Clássico do gênero, 2001: Uma Odisseia no Espaço fez o caminho inverso às adaptações comuns. Com o roteiro escrito por Stanley Kubrick e pelo autor de ficção científica Arthur C. Clarke, o filme se consolidou como um dos mais importantes do gênero. A obra inspirou Clarke a expandir a história em um livro escrito paralelamente à produção do longa-metragem — e lançado depois da estreia nos cinemas. Na história atemporal, uma equipe de astronautas é enviada à Lua para investigar um monólito negro que parece emitir sinais de outra civilização. A nave em que viajam, porém, é controlada por uma inteligência artificial que deveria garantir a segurança da missão, mas panes no sistema fazem com a vida dos humanos seja fortemente ameaçada.