‘7 Prisioneiros’ entra para ranking global de mais vistos da Netflix

Protagonizado por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro, o filme nacional 7 Prisioneiros atingiu o segundo lugar entre os filmes de língua não-inglesa mais assistidos da Netflix na última semana. Entre os dias 8 a 14 de novembro, a produção somou 9,69 milhões de horas assistidas na plataforma e permaneceu na lista dos mais vistos em 17 países, que incluem Brasil, Argentina, Portugal, Venezuela e Chile.

A história acompanha a trajetória de Matheus (Christian Malheiros), um jovem de origem humilde que junto com outros rapazes aceita trabalhar em um ferro velho em São Paulo. Entretanto, logo ele percebe que caiu em uma rede de trabalho escravo comandada por Luca (Rodrigo Santoro). O filme, segundo dirigido por Alexandre Moratto, fez sua estreia no Festival de Veneza deste ano e em seguida chegou ao streaming, em 11 de novembro.

As informações sobre os longas mais vistos da Netflix fazem parte de um novo projeto da gigante do streaming. As listas são divididas entre Top 10 Global de filmes e séries em língua inglesa e não-inglesa. Os dados, baseados nas horas de visualização por semana, serão divulgados todas as terças-feiras. Atualmente, além de 7 Prisioneiros, os longas mais vistos em língua não-inglesa incluem o italiano Yara, em primeiro lugar, A Família Noel, em terceiro, o indiano Meenakshi Sundareshwar, em quarto e, por fim, A Batalha Esquecida.