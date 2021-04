7 filmes de terror inteligentes que vão além do susto

Nos últimos anos, o filão do terror no cinema deixou de lado o susto barato e forçado das casas mal-assombradas para adotar tiradas inteligentes, muitas com um pano de fundo crítico e social. A sacada não é recente e já foi desenvolvida com maestria por grandes clássicos do gênero, como O Bebê de Rosemary, que levantou pautas relacionadas ao corpo da mulher, e A Noite dos Mortos Vivos, que teve como protagonista um homem negro no auge da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Confira a seguir 7 ótimos filmes de horror com bastante tutano e críticas sociais ferozes:

O Homem Invisível (2020)

Onde assistir: Telecine e Now

O primeiro e mais recente filme da lista é uma adaptação moderna do clássico de ficção científica escrito por H. G. Wells em 1897. Na nova trama, após fugir do marido abusivo, Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen), e pensar que o mesmo havia se suicidado, a jovem Cecília Kass (Elisabeth Moss) passa a presenciar acontecimentos estranhos que colocam à prova sua sanidade e a fazem desconfiar se ele realmente morreu. O filme é uma grande alegoria sobre relacionamentos abusivos e abuso psicológico.

Hereditário (2018)

Onde assistir: Disponível em serviços de compra e aluguel de filmes

Não faltam elogios para o filme de estreia do diretor e roteirista Ari Aster. A produção, protagonizada por Toni Collette, acompanha os desdobramentos de uma família que acabou de perder a avó. A narrativa aborda assuntos como luto, problemas psicológicos e até gravidez indesejada, e é magistralmente costurada a uma trama que envolve suspense e muito terror sobrenatural. O final será capaz de deixar qualquer espectador de queixo caído.

O Animal Cordial (2018)

Onde assistir: Netflix e Globoplay

Grandes filmes de terror não ficam sujeitos apenas ao circuito hollywoodiano e europeu. No longa brasileiro O Animal Cordial, dirigido por Gabriela Amaral, um restaurante com poucos clientes e que já está fechando as portas é surpreendido por um grupo de bandidos. O assalto não sai como esperado e o resultado é uma miscelânea de mortes que trazem à tona debates sobre desigualdades sociais.

Corra! (2017)

Onde assistir: Now e serviços de compra e aluguel de filmes

Continua após a publicidade

O vencedor na categoria de melhor roteiro original do Oscar de 2018 dispensa apresentações. Com enredo aparentemente simples, em que uma jovem branca vai apresentar seu namorado negro para a família, Jordan Peele faz críticas ao racismo velado – ora de forma mais sutil ora através de uma sucessão de acontecimentos de arrepiar a nuca.

Corrente do Mal (2015)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Através de uma mitologia inusitada, o diretor David Robert Mitchell levanta debates interessantes, principalmente sobre relações sexuais na juventude. As interpretações vão desde estigmas ligados ao sexo até a dor do luto na história que acompanha Jay, uma garota que passa a ser perseguida por uma entidade maligna após transar com um rapaz.

A Bruxa (2015)

Onde assistir: Netflix

Uma família é expulsa da vila em que vivia e, após se alojar em um vale completamente isolado, passa a ser assombrada por uma suposta bruxa. O longa-metragem, que se passa em 1630, levanta discussões sobre fanatismo religioso e principalmente sobre o mal-estar social com mulheres fortes. Thomasin (Anya Taylor-Joy), por exemplo, é acusada de bruxaria por ser uma adolescente com opiniões não tão bem aceitas na época.

O Nevoeiro (2007)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Baseado no conto homônimo do autor Stephen King, O Nevoeiro acompanha um pai e seu filho que ficam presos em um supermercado após uma névoa cheia de criaturas monstruosas cobrir a cidade. O cenário torna-se propício para o surgimento de uma figura religiosa que vai, aos poucos, angariando “fiéis” e propondo soluções extremistas para tentar escapar da situação.