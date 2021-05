5 filmes com estrelas de Hollywood para ver na Netflix — e 4 para fugir

Com a instabilidade pela qual as salas de cinema passam por causa da pandemia, plataformas de streaming como a Netflix se tornaram refúgio não só para os fãs sedentos por novidades, como também para estúdios e personalidades que encontraram no canal uma janela de exibição. Nem todos estes filmes, porém, valem o tempo gasto diante da tela. Confira abaixo dicas de longas para ver e outros para fugir.

Para assistir

Fuja

O filme de suspense que conta com a ótima Sarah Paulson no protagonismo segue a estranha relação de uma mãe com a filha cadeirante. Ambientado principalmente na casa onde elas vivem, a dupla vive bem até a garota começar a desconfiar que sua mãe não seja tão confiável quanto parece. O longa prende e deve agradar os que gostam de tramas com reviravoltas de tirar o fôlego.

A Escavação

Ambientado em 1938, o filme traz Carey Mulligan, Ralph Fiennes e Lily James em um drama romântico de época melancólico e poético, contando a história real de uma viúva e um arqueólogo que juntos encontram um tesouro histórico no terreno adquirido por ela e o marido, quando ele era vivo. A trama reflete sobre os dilemas da guerra e a importância da história para manter a memória dos antepassados viva.

Rosa e Momo

O drama italiano tirou da aposentadoria a musa Sophia Loren, 86 anos. Na trama, ela interpreta uma ex-prostituta e sobrevivente do holocausto que cobra para cuidar dos filhos de outras mulheres. Áspera, ela acaba se encantando pelo arredio Momo (Ibrahima Gueye), um imigrante senegalês órfão. O roteiro cheio de nuances traz uma mensagem sobre a tolerância e comove com a amizade inusitada da idosa com o garoto.

Relatos do Mundo

Protagonizado por Tom Hanks, esse faroeste dramático acompanha um homem que passa de cidade em cidade lendo o noticiário no século XIX. Na jornada, ele acaba encontrando uma garotinha, que vivia com nativos americanos, e precisa ser devolvida para a família. Ao longo do caminho, o filme remonta a divisão dos Estados Unidos após o fim da controversa Guerra Civil e expurga seus pecados, especialmente a relação com a população indígena.

O Tigre Branco

Produzido pela beldade Priyanka Chopra Jonas, que também atua no filme, a trama indicada ao Oscar de roteiro adaptado acompanha as severas divisões sociais da Índia pela ótica de um empregado de uma família rica. O roteiro afiado transita por diferentes gêneros, do sarcasmo ao grotesco, surpreendendo o espectador a cada nova fase dos personagens.

Para fugir

Vozes e Vultos

Estrelado por Amanda Seyfried e James Norton, o filme se equilibra entre o suspense e o terror ao acompanhar um casal que se muda para o interior em uma casa assombrada. Não bastasse o velho clichê da família que se desestabiliza por uma maldição imobiliária, o longa não se decide entre ser sobrenatural, uma trama psicológica ou só tedioso mesmo.

Alma de Cowboy

Com o excelente Idris Elba e o jovem Caleb McLaughlin, famosos pela série Stranger Things, o drama de tom social mostra um adolescente de temperamento forte que é obrigado a morar com o pai (Elba) para entrar na linha. Um aficionado por cavalos, o pai é um homem problemático e que se entende mais com os animais do que com humanos. O que tinha potencial para ser um belo filme da relação entre pais e filhos (e cavalos) se torna algo lento, com bons atores, mas apáticos em seus papéis, e previsível.

Esquadrão Trovão

Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Jason Bateman e Bobby Cannavale conduzem a comédia feminista sobre duas amigas de infância, uma nerd (Octavia) e a outra debochada (Melissa), que se reencontram na vida adulta e acabam participando de um experimento que lhes dá superpoderes. O roteiro até arranca algumas risadas, mas a produção fica aquém de seu elenco, com um filme sem personalidade, que transita entre o humor pastelão e o sarcasmo.

Passageiro Acidental

Com o enxuto, mas coeso elenco formado por Anna Kendrick, Toni Collette, Daniel Dae Kim e Shamier Anderson, o filme de ficção-científica acompanha uma missão com astronautas rumo a Marte. Apesar de apresentar cenas bem filmadas e uma abordagem incomum para filmes do tipo, Passageiro Acidental se perde ao apresentar situações pouco prováveis e uma discussão filosófica que não sai da superfície.