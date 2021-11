4 filmes de terror sul-coreanos mais assustadores que ‘Round 6’

Para além do sucesso de Round 6, a controversa série da Netflix com um alto teor de violência, a Coreia do Sul é uma grande produtora de filmes que transitam entre gêneros, especialmente o terror, o suspense e a fantasia. Confira quatro bons filmes do país asiático que valem uma espiada — e boas doses de sangue estão garantidas:

Invasão Zumbi

Onde assistir: Netflix

Os zumbis criados pelo sul-coreano Yeon Sang-ho nada são parecidos com os monstros lentos e que comem cérebro idealizados por George Romero, famoso por dirigir o clássico de 1990 A Noite dos Mortos-Vivos. Em Invasão Zumbi, Seok-woo (Gong Yoo) está em um trem a caminho de Busan com sua filha quando um vírus misterioso, que transforma as pessoas em monstros comedores de carne, toma a Coreia do Sul. Em meio ao caos, os sobreviventes precisam encontrar uma forma de deter as criaturas — que aqui são velozes e estão sedentas por sangue.

O Lamento

Onde assistir: Disponível para aluguel no iTunes e Google Play

Apostando no terror atmosférico e que caminha de forma gradativa, O Lamento aborda uma das questões mais caras ao ser humano: a espiritualidade. A trama, que mistura sobrenatural com horror psicológico, traz para os holofotes o folclore sul-coreano, pouco conhecido em comparação a outros países da Ásia. Na história, um pequeno vilarejo passa a testemunhar assassinatos brutais que coincidem com a chegada de um forasteiro japonês.

O Hospedeiro

Onde assistir: Netflix

O mundo passou a olhar para Bong Joon-ho com mais atenção após as vitórias históricas que o diretor conquistou no Oscar por Parasita. Porém, antes mesmo de 2020, Joon-ho era dono de uma vasta filmografia que, agora, tem sido resgatada, caso do bizarro (e crítico) filme O Hospedeiro, de 2006. A história começa quando cientistas de uma base militar americana na Coreia do Sul despejam uma substância tóxica no rio Han. Como resultado, o líquido cria um monstro mutante que aterroriza as pessoas da região. Da mesma forma que Round 6, o longa também tece comentários afiados sobre poluição e as mentiras comuns que governos contam para encobrir situações de horror.

Endemoniada

Onde assistir: Locke

Ao lado de hits sul-coreanos como Oldboy e Eu Vi o Diabo, o longa Endemoniada mostra como as produções do país asiático trabalham muito bem histórias intensas de vingança. A trama acompanha Hae-won (Hwang Geum-Hee), uma jovem que após testemunhar uma tentativa de homicídio decide sair de Seul em direção a uma ilha que conheceu com a avó quando pequena. Lá, ela reencontra a amiga de infância Bok-Nam (Seo Yeong-Hie) e descobre que a região tem uma realidade ainda mais assustadora da que ela fugiu.