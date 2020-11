3 divertidas séries políticas para amenizar a tensão das eleições nos EUA

Com uma demorada apuração dos votos presidenciais, a eleição nos Estados Unidos sempre causa tensão no mundo inteiro. Se na vida real, a coisa não está fácil, pelo menos na ficção, a política é bem mais divertida. A seguir, disponíveis na Netflix, duas séries sobre a política americana e uma dinamarquesa para se distrair (ou não) enquanto a presidência dos Estados Unidos é decidida.

The Politician

Em suas duas temporadas na Netflix, a série The Politician acompanha o périplo de um rapaz que acredita estar destinado a ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Criada por Ryan Murphy, a primeira temporada acontece em um ambiente colegial e acompanha a história de Payton Hobart, que leu as biografias de todos os presidentes americanos e carrega consigo, também, os defeitos dos políticos. Ainda assim, ele é adorável, e não vai medir forças para atingir seu principal objetivo de se tornar o homem mais poderoso do mundo.

Borgen

A série Borgen (palavra em português que significa castelo), que é como os dinamarqueses designam o governo, narra os dilemas dos poderosos na Dinamarca, que se dividem em diferentes vertentes e opiniões, aparentemente amigáveis. Isso até o primeiro-ministro ser flagrado fazendo algo errado. Cabe, então, a presidente dos Moderados, partido que tem maioria dos assentos no Parlamento, Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), liderar o novo governo do país europeu e, aos poucos, aprender as regras do exercício real do poder. Com três temporadas lançadas entre 2010 e 2013, todas agora disponíveis na Netflix, esta série soberba só ganha em atualidade.

Designated Survivor

Em raríssimos casos em que toda a linha sucessória da presidência americana se reúne no mesmo lugar, como no discurso anual do Estado da União, feito pelo presidente dos Estados Unidos no Congresso, uma pessoa é designada para ser a substituta do presidente em caso, sei lá, do prédio explodir e todo mundo morrer. Essa pessoa, chamada de Designated Survivor (ou sobrevivente designado) tem um papel para lá de simbólico, já que é praticamente impossível algo desta magnitude acontecer. E, então, acontece. Após um atentado terrorista, Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos, Tom Kirkman, interpretado por Kiefer Sutherland, assume interinamente a presidência e se vê envolto em uma trama terrorista para acabar com o país. Surpreendentemente, o secretário, que não tinha nenhuma ambição política, se torna um amado presidente do país. Entretenimento puro!