Vacina contra Covid-19 será aplicada nos brasileiros na época da Covid-46

O Ministério da Saúde tranquilizou todos os brasileiros garantindo que, até a chegada da Covid-46 em algumas décadas, nós estaremos imunizados. Contra a Covid-19.

A equipe de Pazuello, especialista em logística mas não em lógica, está neste momento trabalhando duro para garantir o estoque desse medicamento revolucionário que vai permitir a volta ao normal, a penicilina.

O ministério rebateu as acusações de que não comprou as seringas. “Precisamos de planejamento, primeiro vamos garantir a vacina. As pessoas querem tudo de uma vez. De que serve seringa se não tiver vacina?”, perguntou um técnico.

Publicado em VEJA de 16 de dezembro de 2020, edição nº 2717