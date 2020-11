Vacina anti-Bolsonaro começa a ser testada nas urnas no domingo

Após passar com sucesso pela primeira fase de testes com a derrota de Trump para Joe Biden nos EUA, os testes da vacina anti-populismo de extrema direita, conhecida no Brasil como anti-Bolsonaro, entram na fase 2 neste domingo.

O resultado das urnas nos municípios brasileiros irá mostrar o quanto a população já está imune ao bolsonarismo. O fraco desempenho nas pesquisas de candidatos apoiados pelo presidente indica que a taxa de contágio pode estar caindo. O ensaio de fiasco nas eleições municipais está deixando Bolsonaro com medo de apoiar a si próprio em 2022, quando ocorrerá a última fase de testes.

Publicado em VEJA de 18 de novembro de 2020, edição nº 2713