Rodrigo Maia deixa o DEM e funda o PNR, Partido da Nota de Repúdio

Quem vai ficar com Rodrigo Maia? Depois de não emplacar seu sucessor na presidência da Câmara e gastar o estoque de lenços de papel do Congresso, o deputado desceu da pilha de pedidos de impeachment e resolveu sair do DEM. Reclamou que o presidente do partido, ACM Neto, “entregou nossa cabeça a Bolsonaro”, e agora busca um novo lugar de onde poderá emitir notas de repúdio em massa.

João Doria botou a calça apertada e iniciou a dança do acasalamento, em mais um passo de dominação do ninho tucano. Mas Maia, para quem rápidas decisões não são exatamente um costume, ainda analisa outras propostas além do PSDB. Enquanto isso, chora também a queda do Botafogo, seu time do coração, para a Série B. Tempos difíceis para o homem que perdeu a chance de mudar a História do Brasil.

Publicado em VEJA de 17 de fevereiro de 2021, edição nº 2725