Próxima eleição americana será decidida no palitinho

O próximo pleito americano, decidiu a Suprema Corte, será decidido num jogo de palitinho, também conhecido como “purrinha”. Os americanos disseram que até pensaram em simplificar as regras para o entendimento do resto do mundo, adotando as mesmas do futebol americano, mas a proposta não foi bem recebida.

Do jeito que é agora, a eleição só termina quando são contados os votos dos apaches. Os nativos mantêm a tradição de votar por sinal de fumaça. Mas, como estava ventando muito, o trabalho ficou prejudicado.

Uma coisa, porém, é certeza. A influência dos textões brasileiros nas redes sociais sobre a eleição americana é nula. “Convencer seu amigo de Uberlândia sobre quem será o melhor presidente americano tem o mesmo peso da opinião de um caubói do Nebraska na divisão de vagas de garagem do seu condomínio”, disse um estudo.

Publicado em VEJA de 11 de novembro de 2020, edição nº 2712