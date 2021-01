OMS recomenda tratamento precoce no país: remover Bolsonaro

A Organização Mundial da Saúde embarcou na onda do tratamento precoce: só que no lugar de cloroquina e remédio para piolho, recomenda o impeachment de Jair Bolsonaro. “Não tem comprovação científica nem que sim nem que não”, disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom. “Mas é o melhor remédio contra verme que conhecemos”, completou.

Enquanto as conversas sobre impeachment ganham corpo, o país luta para se vacinar. Ao contrário do afastamento de Bolsonaro, que tem o efeito indesejado de deixar Mourão na Presidência, o único efeito colateral das vacinas por enquanto tem sido deixar o presidente calado. Segundo analistas, quando Jair ficou 24 horas sem falar, após a aprovação do uso da CoronaVac, o governo viveu seu melhor momento em dois anos. Brasileiros até já criaram um movimento para que a Anvisa aprove uma vacina por semana até 2022, algo que deixaria o presidente mudo até o fim do mandato.

Publicado em VEJA de 27 de janeiro de 2021, edição nº 2722