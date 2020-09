OMS alerta: vacina contra a burrice ainda vai demorar

Devido aos esforços do presidente da República em aumentar a curva do movimento antivacina no Brasil e colocar o país numa pandemia de estupidez, a OMS alertou sobre o fato de que uma vacina contra a burrice ainda está longe de ser lançada. No último 7 de setembro, uma manifestação contra a vacina da Covid-19 em Curitiba foi confundida com um ato pró-Teoria da Evolução, de Darwin.

“Não pode injetar qualquer coisa nas pessoas e muito menos obrigar”, disse um dos pacientes que mais precisa da vacina antiburrice. “Infelizmente, a vacina não vai funcionar com quem fica em grupos de Whats­App pró-Bolsonaro ou tenha lido livros do Olavo de Carvalho”, disse um cientista.

Publicado em VEJA de 16 de setembro de 2020, edição nº 2704