Número de vezes que se disse “Bolsonaro ultrapassou todos os limites”…

Se existe algo que Jair Bolsonaro conseguiu fazer em dois anos e quatro meses de governo foi o fenômeno do alargamento das fronteiras do que um presidente pode fazer de ruim, inadequado, de inacreditável. Depois de entrar para o Guinness Book of Records como o líder que esgotou os adjetivos nega­ti­vos, ele luta para ser o presidente que mais palavrões inspirou por milhões de habitantes.

Bolsonaro vem quebrando tantos limites que deverá ser patrocinado por uma marca de bebidas energéticas voltada para esportes radicais. “Já bancamos um homem que pulou do espaço sideral para a Terra. Mas destruir um país inteiro em tão pouco tempo é a coisa mais radical que alguém já fez”, disse a marca. Agora, crescem as apostas sobre que mais limites ele pode ultrapassar. Uma das poucas coisas que faltam é juntar uma turminha para jogar sacos de cocô no STF de madrugada.

Publicado em VEJA de 21 de abril de 2021, edição nº 2734