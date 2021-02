No ritmo atual, todos os brasileiros serão vacinados com mais de 75 anos

A vacinação entrou em uma nova fase em muitas partes do Brasil e idosos começaram a ser imunizados. Como falta vacina, em alguns lugares foi adotada a lei do “fiado”: só serão vacinadas pessoas com mais de 90 anos acompanhadas pelos pais.

Bolsonaro encomendou um estudo e concluiu que é mais fácil esperar todos chegarem aos 75 anos e só então vaciná-los contra a Covid-19. O mesmo estudo, feito pelo astronauta Marcos Pontes, recomendou a instalação de lagoas artificiais em todas as cidades para o lazer de quem virou jacaré após a imunização.

Bolsonaro também avisou que vai comprar leite condensado para a vacina descer mais fácil. “O Pazuello tomou e disse que o gosto é muito ruim”, afirmou.

Publicado em VEJA de 10 de fevereiro de 2021, edição nº 2724