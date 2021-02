Karol Conká pode ser lançada candidata a presidente pelo PSL

O PSL acredita ter encontrado uma nova pérola que pode repetir o fenômeno Bolsonaro na próxima eleição presidencial. A participante do BBB Karol Conká tem todas as características que fizeram o brasileiro votar no presidente. Assim como ele, ela vive num mundo paralelo, manipulando seus seguidores e criando inimigos invisíveis.

“Acho que temos a chance de levar no primeiro turno. Já que é para tombar, tombaremos”, disse um dirigente do PSL.

A cantora será sondada assim que sair da casa. O risco é que a rejeição a Karol está crescendo bastante. Mas ela já planeja lançar um auxílio emergencial e tentar estancar a sangria.

Publicado em VEJA de 17 de fevereiro de 2021, edição nº 2725