Governo divulga calendário com os dias em que você não será vacinado

Diante da falta de vacinas, o governo resolveu divulgar um calendário de vacinação contendo todas as datas em que os cidadãos não serão imunizados. A ideia surgiu porque os brasileiros estavam ficando revoltados com as previsões não cumpridas e queriam saber quando a vida começaria a voltar ao normal.

A sugestão inicial foi divulgar um novo calendário de vacinação, mas sem as datas. O cidadão poderia preencher as lacunas a lápis, já que elas provavelmente mudariam. O governo mudou de ideia porque não conseguiria comprar lápis.

No Planalto, a percepção é de que Pazuello finalmente justificou a fama de mestre em logística. Afinal, a falta de vacina resolveu a escassez de seringas. Sem vacina, ninguém vai precisar de seringa.

Publicado em VEJA de 24 de fevereiro de 2021, edição nº 2726