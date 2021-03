Governadores querem lockdown completo do Palácio do Planalto

Especialistas consultados pelos governadores das unidades da federação brasileira disseram que a forma mais rápida de salvar o país da Covid seria impedir a circulação de pessoas no Palácio do Planalto. “De preferência trancar tudo durante uma reunião ministerial, cortar todas as comunicações e ficar assim por uns trinta dias”, declarou um infectologista consultado pelos governadores.

Mas, enquanto a saúde do país vai para o caos, alguns governadores evitam medidas mais duras. Eduardo Paes foi visto cantarolando os versos: “Do Leme ao Pontal, não tem lockdown”.

Já Doria proibiu a abertura de serviços não essenciais em São Paulo — mas assinou um decreto que deixa as igrejas abertas. Segundo ele, isso permite que os religiosos se encontrem com Deus mais rápido.

Publicado em VEJA de 10 de março de 2021, edição nº 2728