Fumaça no Centro-Oeste não é de queimadas, mas da fritura de Guedes

Especialistas do Inpe analisaram imagens de satélite e detectaram uma grande nuvem de fumaça cobrindo o coração do Brasil. Para surpresa dos cientistas, ela não vem só das queimadas florestais, mas também do prédio do Ministério da Economia. Em clima de divórcio com Paulo Guedes, Bolsonaro disse que não quer mais ouvir falar no Renda Brasil. Abatido, o presidente disse que será difícil, mas abrirá mão do programa, da Amazônia, do Pantanal e da vida de mais alguns milhares de pessoas que vão morrer de Covid-19.

A fumaça aumentou nos últimos dias. Testemunhas afirmam ter presenciado a chegada de caminhões-tanque com toneladas de óleo de soja para serem adicionadas à fritura de Guedes. Desesperado para se manter no cargo, o ministro estuda obter recursos cortando na própria carne — a ideia é privatizar o Ministério da Economia, entregando a pasta a banqueiros. Ele mesmo se dispôs a comprar o ministério.

Publicado em VEJA de 23 de setembro de 2020, edição nº 2705