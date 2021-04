Frente ampla: Deus e Satanás divulgam manifesto pedindo igrejas fechadas

A decisão do STF de antes da Páscoa favorável à abertura de templos e igrejas no pior período da pandemia fez circular não apenas o coronavírus: correram também as notas de repúdio. A mais importante foi feita em conjunto por dois inimigos históricos, organizados numa frente ampla: Deus e o Diabo.

“Já tem mais fila na frente do portão do céu do que nas UTIs, fiquem em casa”, declarou o Criador. “Estão mandando as pessoas para o Diabo que as carregue, mas eu não tenho braço pra tanta gente”, disse Lúcifer.

Durante a votação em plenário para decidir se mantinha ou não a abertura das igrejas, Gilmar Mendes fez um comentário: “Não tem escolha muito difícil. Até o capeta tem mais compaixão que esse governo”.

Publicado em VEJA de 14 de abril de 2021, edição nº 2733