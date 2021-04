França suspende voos do Brasil e Ciro terá de apoiar Lula

Devido à crise sanitária no Brasil, o Parlamento francês decidiu suspender todos os voos de origem do país para a França. Com isso, Ciro Gomes estaria impedido de ir a Paris caso Lula vá ao segundo turno. Depois de mandar um telegrama para a rainha Elizabeth II convidando-a para ser sua vice e receber um não como resposta, o pedetista resolveu que vai mesmo apoiar o PT.

Em meio ao movimento mundial de prevenção às variantes brasileiras, o país já bateu o recorde de rejeição de Karol Conká no BBB. “Já está faltando caipirinha nos bares europeus”, alerta um correspondente brasileiro que teve de se passar por mexicano para conseguir fazer a reportagem. Num esforço para manter o Brasil isolado, o governo federal lançará em breve o programa “Pária Amada Brasil”.

Publicado em VEJA de 21 de abril de 2021, edição nº 2734