Ford anuncia saída do Brasil para tomar vacina na Argentina

São três as letras que o brasileiro não verá tão cedo: o dia D, a hora H e o Ford K. O anúncio de que a montadora americana deixará o Brasil mas estará presente na Argentina jogou gasolina na rivalidade entre os dois países. O brasileiro ficou com mais inveja ainda do vizinho, que, além de vacina, tem Nobel, Oscar e papa. A Ford ainda realizou o sonho de muitos de nós, que é ir para um país onde a vacinação já começou.

O apresentador e eterno candidato Luciano Huck lamentou a saída da Ford do Brasil e garantiu que em seu governo o brasileiro não dependerá de montadoras para ter carro novo, pois todos terão seus usados reformados no quadro Lata Velha.

Publicado em VEJA de 20 de janeiro de 2021, edição nº 2721