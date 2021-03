Flávio paga mansão de 6 milhões de reais em 3000 depósitos de 2000 reais

Após a notícia de que Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, fontes no mercado imobiliário disseram que o imóvel será pago em 3 000 depósitos mensais de 2 000 reais no caixa eletrônico da Alerj. O financiamento de Flávio vai durar 250 anos, mais ou menos o tempo que a família Bolsonaro espera passar no poder.

Ainda de acordo com essas fontes, Flávio teria sido procurado pelo diretor de cinema Tim Burton para ceder sua mansão como locação ao filme A Fantástica Loja de Chocolates. Antes de se mudar para o imóvel, o senador mandou tocar uma obra para aumentar os muros a fim de impedir que Fabrício Queiroz pule (ou entre voando) para se esconder na propriedade. Também está sendo realizada uma obra na parte estrutural, já que a estrutura está cheia de rachadinhas.

Publicado em VEJA de 10 de março de 2021, edição nº 2728