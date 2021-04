Empresas poderão não comprar vacina onde governo não está comprando

Apesar da polêmica, a Câmara aprovou o projeto que libera a compra de vacina por empresas privadas para seus funcionários. Agora elas estão aptas a não comprar todos os imunizantes disponíveis no mundo, da mesma forma e com os mesmos direitos que os governos federal, estaduais e municipais não estão comprando.

Até agora, a iniciativa privada só conseguiu comprar a vacina de soro fisiológico de Minas Gerais. Críticos alertam que o projeto de lei poderá causar uma nova variante de desigualdade social no país. Porém, as classes mais altas estão imunizadas contra isso há séculos. Por enquanto, as filas para não ser vacinado aumentam todos os dias: na porta dos hospitais para não achar vaga na UTI e nas funerárias para não achar caixão.

Publicado em VEJA de 14 de abril de 2021, edição nº 2733