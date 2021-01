Doria e Bolsonaro vão ao ‘Ratinho’ para teste de DNA da vacina

Pai de filho bonito todo mundo quer ser, afirmam terapeutas de família. E, se esse filho pode acabar com uma pandemia mundial, a disputa fica mais acirrada do que em último capítulo de novela das 9. Com música de suspense e discurso dramático, o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, foram ao Programa do Ratinho brigar pela paternidade da CoronaVac.

Doria levou fotos suas de meados de 2020 na frente do Butantan, tentando provar que o namoro é de longa data. Bolsonaro levou comprovante de ligações por videoconferência com o embaixador da China, tentando atestar que mesmo casos-relâmpago com pessoas de quem não se gosta podem gerar rebentos. A saída foi o teste de DNA. O resultado já está pronto, mas, em nome de audiência, Ratinho só vai divulgar daqui a um mês.

Publicado em VEJA de 3 de fevereiro de 2021, edição nº 2723