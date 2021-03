Deepfake de Bolsonaro falando bem das vacinas é elogiado em Hollywood

O último pronunciamento do presidente, sem agressão a governadores, promoção de medicamentos perigosos e ameaças à democracia, deixou o Brasil assustado. Uma especialista em efeitos especiais de Hollywood, no entanto, matou a charada: tratava-se de um deep­fake, tecnologia em que o rosto de um ator é substituído por outro.

Apesar de não ter ofendido ninguém, o ator que interpretou Jair não disse nenhuma verdade no discurso em que o Brasil aparece entre os mais vacinados do mundo. Até o boa-noite foi falso, uma vez que o vídeo foi gravado de tarde. Com medo do Centrão e ameaçado pelo efeito Lula, a próxima aparição pública do verdadeiro Jair será de sunga, uma vez que a água já está encostando na bunda.

Publicado em VEJA de 31 de março de 2021, edição nº 2731