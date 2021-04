CPI vai investigar se Bolsonaro fez mesmo o que todos viram que ele fez

Com o Brasil a caminho das 400 000 mortes, as instituições brasileiras seguem vivendo em uma espécie de Noruega utópica em que tudo funciona normalmente. O Congresso deve em algum momento do século XXI começar a investigar se a Constituição Brasileira ainda está em vigor. Se sair mesmo, a CPI precisa decidir se Bolsonaro é culpado ou se tem culpa.

Pelo menos Arthur Lira vem inspirando empreendedores. Uma empresa de São Paulo lançou a almofada Lira, ideal para sentar em cima de qualquer coisa com conforto. Inclusive do futuro de um país. O sucesso imediato de vendas já fez a empresa pensar no colchão Pacheco, inspirado no presidente do Senado: perfeito para quem só faz corpo mole. Mas o produto que o brasileiro mais quer são as algemas Bolsonaro — aquelas que servem para a família inteira.

Publicado em VEJA de 21 de abril de 2021, edição nº 2734