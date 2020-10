Coronavírus escapa de Trump e passa bem

Atualizado em 8 out 2020, 17h48 - Publicado em 9 out 2020, 06h00

O coronavírus pode ser mais resistente do que se imaginava. Contaminado por Donald Trump, o vírus conseguiu sair rapidamente e está passando muito bem. Cansado e abatido com a última experiência, o vírus pretende ficar uma temporada de férias no Brasil, onde tem boa acolhida. No Rio, foi a uma roda de samba e se envolveu num barraco com uma bactéria no Leblon.

A candidatura de Trump, contagiante, perdeu fôlego. Especialistas dizem que falta ar na reta final da disputa. O presidente americano se recupera bem, mas tem uma sequela: ele perdeu o olfato. O que é ótimo, pois não sente o cheiro de nada que fez.

Publicado em VEJA de 14 de outubro de 2020, edição nº 2708