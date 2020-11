Civilidade no debate faz espectador mudar de canal: ‘Não é no Brasil’

Acostumados a debates sem propostas, com acusações falsas e xingamentos, os eleitores de São Paulo foram surpreendidos pela civilidade de Bruno Covas e Guilherme Boulos. “Eu até mudei de canal, achei que não era no Brasil”, declarou um espectador. “Teve até pedido de desculpas depois, nem lembrava mais o que era isso”, comentou um seguidor nas redes sociais. Segundo uma pesquisa, os espectadores ficaram mais assustados com a decência dos dois pretendentes a prefeito do que com as coisas que Bolsonaro fala.

O único momento de agressividade entre os candidatos foi na disputa pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Boulos quer que Bolsonaro apoie Covas e Covas quer que o presidente apoie Boulos.

Publicado em VEJA de 25 de novembro de 2020, edição nº 2714