Chance de acertar compra de vacina é mais apertada que calça de Doria

O Brasil está mais no sufoco do que os países baixos de João Doria. Com Índia e China aderindo ao #EleNão, os brasileiros acabaram sem vacina suficiente para combater a Covid em massa. A calça de Doria está apertada, mas a boca está frouxa: não tem mais meias-palavras para falar sobre Bolsonaro. Não solta o cós, mas solta o verbo.

Depois de ter sido o patrono da vacina no Brasil, Doria anseia por novos feitos, sempre de olho na sucessão em 22. Quer agora lutar pelo uso emergencial do suéter no ombro por toda a população.

Publicado em VEJA de 27 de janeiro de 2021, edição nº 2722