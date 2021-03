Casais gays não reconhecem Vaticano

A comunidade LGBT internacional anunciou que não dará consentimento para que nenhuma decisão do Vaticano impeça a felicidade de casais do mesmo sexo, sob a justificativa de que a Igreja Católica não faz parte do plano divino de como as pessoas devem ter liberdade para viver a vida. Na semana passada, o Vaticano proibiu a bênção a casais gays.

Em nota de apenas um parágrafo, em todos os idiomas existentes no planeta, a comunidade LGBT informa ainda que não pode abençoar o pecado de não reconhecer que toda maneira de amor vale a pena. “Afinal de contas, não queremos ir para o inferno por contrariar a mensagem de amor de Jesus Cristo”, disse a nota.

Publicado em VEJA de 24 de março de 2021, edição nº 2730